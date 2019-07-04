نائب أمير مكة يسلّم عدداً من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين

المناطق - جدة

سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعددٍ من المستفيدين بالمنطقة والبالغ عددها 208 منتجاً سكنياً، في خطوة أولى لتوزيع أكثر من 44 ألف منتج سكني لهذه الفئة بحلول العام 2020 في مختلف محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وكرّم سموه لجمعيات المساهمة وهي: جمعية أم القرى، وجمعية دعم المطلقات والأرامل، وجمعية كهاتين.

ويأتي مشروع الإسكان التنموي ضمن مبادرات وزارة الإسكان المواك لرؤية المملكة 2030، بهدف تلبية احتياج الأسر الأشد أحتياجاً في المجتمع للمساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من عبر الوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 26 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية .