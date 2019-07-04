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اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 1.2 مليون متر مربع في “الرياض”

اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 1.2 مليون متر مربع في “الرياض”

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اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 1.2 مليون متر مربع في “الرياض”

اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 1.2 مليون متر مربع في “الرياض”
http://almnatiq.net/?p=747433
المناطق - واس

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان, الانتهاء من تطوير أرض من قبل مالكها كانت خاضعة للرسوم بمساحة 1.203.571 متراً مربعاً في الرياض، ومن المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 2060 قطعة أرض سكنية.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.
ولفت البرنامج النظر إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال المدة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، علماً أن جزءاً من عوائد البرنامج صُرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.
يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01/07/1440هـ، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar .

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