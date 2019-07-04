احدث الأخبار

قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم
أبرز المواد
 عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس
أبرز المواد
 8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020
أبرز المواد
 “مهرجان إكس جدة” يغمر الواجهة البحرية بالعروض المبهجة
أبرز المواد
 “ساما” تصدر التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
أبرز المواد
 وصول أول رحلة حج من ماليزيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة
أبرز المواد
 اكتمال تطوير “أرض بيضاء” خاضعة للرسوم من مالكها بمساحة 1.2 مليون متر مربع في “الرياض”
الاقتصاد
 وزير الشؤون الدينية بباكستان : باكستان تكن كل التقدير للمملكة وتثمن مواقفها المشرفة في خدمة الإسلام
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يسلّم عدداً من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير عام صندوق الموارد البشرية
أبرز المواد
 اختتام بطولة سباق الهجن الرابع بمحافظة الوجه
منطقة تبوك
قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى

قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم

“الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم

أبرز المواد
عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

أبرز المواد
8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

أبرز المواد

وصول أول رحلة حج من ماليزيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

وصول أول رحلة حج من ماليزيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة
http://almnatiq.net/?p=747436
المناطق - واس

وصلت اليوم أول رحلة حج من مملكة ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وهي ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي دشنت اليوم في ماليزيا.
وفور وصول الحجاج إلى الصالة المعدة كان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومساعد وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الزيارة راكان السباعي، ومدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي الغامدي .
وقُدمت للحجاج الماليزيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى، معبرين عن شكرهم لقادة المملكة على حفاوة الاستقبال وشمولهم بالخدمة الميسرة ، كما عبروا عن سعادتهم وفرحهم أن هيأ الله عز وجل لهم الرحلة الإيمانية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ .
وبهذه المناسبة قال العميد بدر المطيري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن المملكة استقبلت أول رحلة لحجاج ماليزيا من مطار كوالالمبور بعد إنهاء إجراءات دخولهم هناك وتسجيل معلوماتهم في الحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية والتأكد من سلامة الوثائق عبر مبادرة طريق مكة التي تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالحج والحجاج.
وأضاف أن جوازات منطقة المدينة المنورة مستمرة في استقبال القادمين لأداء الحج من مواطني الدول المشمولة بمبادرة طريق مكة في حج هذا العام 1440هـ (ماليزيا ، اندونيسيا ، باكستان ، بنجلاديش ، تونس ) الذين يتم إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة في مطارات بلدانهم قبل وصولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام واستقبالهم والترحيب بهم عند وصولهم إلى المملكة وتسهيل دخولهم دون أي إجراءات، مما يمكنهم من التوجه مباشرة إلى الحافلات المخصصة للمبادرة ونقلهم مباشرة لمقر سكنهم ، بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة ونقلها إليهم في الدور السكنية.

روابط ذات صلة

قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى

قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى
“الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم

“الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم
عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*