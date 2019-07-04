جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين لمرحلة البكالوريوس للعام 40 / 41 هـ وتدعوهم لتثبيت قبولهم

المناطق - الجوف

أعلنت عمادة القبول والتسجيل أسماء الطلبة المرشحين والمرشحات للقبول للعام الجامعي 1440- 1441 لدراسة مرحلة البكالوريوس بمختلف التخصصات.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل د. ناصر العتيبي أن أعداد المرشحين للقبول في الجامعة للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس من

الطلاب والطالبات بلغ 7955 متقدماً ومتقدمة، الطلاب منهم 3971، والطالبات 3984، مشيراً إلى أنه تم قبول جميع المتقدمين من مدارس منطقة الجوف بنسبة 68،46 % من إجمالي المرشحين والمرشحات في مختلف فروع الجامعة .

ودعا د. العتيبي الجميع إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للقبول والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي وتأكيد

تثبيت قبولهم حتى يوم الثلاثاء 1440/11/6 هـ، وذلك بناء على الرغبة التي تم إدخالها، مشدداً على أهمية التثبيت خلال الوقت المحدد.

يذكر أن من تقدموا بطلب القبول في الجامعة قد تجاوز عددهم ١٣٥٠٠ بين ذكور وإناث، فيما سيدرس من المرشحين والمرشحات ٢٢٩١ طالباً

و ١٩٩٦ طالبة للدراسة في مقرات الجامعة بسكاكا، وفي القريات ١٠٥٠ طالباً و ١٢٥٨ طالبة، بينما سيدرس في محافظة طبرجل ٦٣٠ طالباً و ٧٣٠ طالبة .