احدث الأخبار

سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي
أبرز المواد
 وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات
أبرز المواد
 ‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”
محليات
 القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تعلن عن أسماء المرشحين لمرحلة البكالوريوس للعام 40 / 41 هـ وتدعوهم لتثبيت قبولهم
منطقة الجوف
 العطل الكبير يكشف السر.. ماذا يفعل فيسبوك بصور المستخدمين؟
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف” يلتقى مدربي برامج التطوير المهني الصيفية
منطقة الجوف
 انطلاق معرض “سكني إكسبو” في أبها
الاقتصاد
 ترقية “سلطان فرحان الرفدي” الي رتبة مقدم
مجتمع المناطق
 قايد صالح: بعض المسؤولين لم يكونوا في المستوى
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تنظم مؤتمر الزكاة والضريبة لأول مرة بالمملكة في نوفمبر القادم
أبرز المواد
 عشرات المفقودين في غرق قارب قبالة سواحل تونس
أبرز المواد
سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي

سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي

أبرز المواد
وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات

وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات

أبرز المواد
‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”

‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”

محليات
القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

أبرز المواد

سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي

http://almnatiq.net/?p=747490
المناطق - الرياض

كشفت سفارة المملكة في مصر عن آخر تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية لدى الجهات المصرية المختصة.

وقالت “السفارة” في بيان لها اليوم الخميس “إشارة إلى ما يتداول بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، تود السفارة أن توضح انه بحسب توجيهات القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية تولي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اهتماما كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء، و تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي”.

وأضافت: “تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وابنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية ( تزوير – غش تجاري ) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍ لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.

وأردفت السفارة قائلة “حيث أنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة امام المحاكم والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى”، مشيرة إلى أن المواطن مبارك الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.

روابط ذات صلة

وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات

وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات
‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”

‏اتفاقية بين “الغذاء والدواء ” والتجمع الصحي الأول تنشئ مكتب “التيقظ الدوائي”
القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*