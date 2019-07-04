سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي

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كشفت سفارة المملكة في مصر عن آخر تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية لدى الجهات المصرية المختصة.

وقالت “السفارة” في بيان لها اليوم الخميس “إشارة إلى ما يتداول بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، تود السفارة أن توضح انه بحسب توجيهات القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية تولي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اهتماما كبيراً بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء، و تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي”.

وأضافت: “تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وابنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية ( تزوير – غش تجاري ) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍ لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن”.

وأردفت السفارة قائلة “حيث أنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة امام المحاكم والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى”، مشيرة إلى أن المواطن مبارك الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.