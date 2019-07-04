برامج هادفة ومشوقة في الأندية الموسمية وأندية الأحياء بالرياض ضمن إجازتي4

المناطق - عادل الزهراني

تواصل الأندية الموسمية وأندية مدارس الحي للبنين بمنطقة الرياض هذا الأسبوع جهودها المتميزة ببرامجها وأنشطتها الفعالة ضمن برنامج إجازتي 4 وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المترددين حيث تتنافس الأندية من خلال برامجها المشوقة والجاذبة بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والتطوعية والسياحية حيث شكلت الأندية أنموذجاً يحتذى به في تفعيل الأنشطة واستغلال أوقات الطلاب وجميع الفئات الأخرى من مجتمع الحي بالبرامج الهادفة والممتعة .

حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، بزيارة نادي الحي في متوسطة ابن الحاجب، يرافقه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ واطلع سموه على الملعب والصالة الرياضية وصالة الترفيه ومركز تنمية القدرات ومركز الابتكار ونادي طويق التطوعي ومركز الذكاء الاصطناعي ونادي الكشافة ومركز الإعلام والاتصال ومركز ماهر ومعمل اللغات وصالة بوابة المستقبل والمعرض الفني وصالة المرسم الرقمي وعيادة النادي ومعرض مكافحة المخدرات.

وفي المسار التدريبي والتقني أعلن نادي الحي بثانوية الصديق بحي المنار عن العديد من البرامج الإثرائية اشتملت على ملتقى طاقات يصنعها لك وأكثر ‏، وطاقتك في الصيف تحتاج هندسة ، ونصنع موهبتك لتبدع ، وهندس صيفك . وفي نادي الحي بمتوسطة ابن الحاجب أقيمت دورة تدريبية تحت عنوان “مقدمة في ⁧‫الروبوت”‬⁩ بهدف نشر ثقافة الروبوت والتعريف به ، وتأهيل وتحفيز الأعضاء لاستخدام تقنيات الروبوت في الحياة العملية ، وإكسابهم المهارات العلمية والعملية التطبيقية في المجالات التخصصية المختلفة ، وخلق بيئة تنافسية تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بالنفس ، وتنمية مهارات التعاون مع فريق العمل الواحد ، كما أطلق نادي آفاق البديعة الموسمي، برنامجاً لصناعة رائد الأعمال الناجح تحت مسمى “التاجر الأمين”؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 يهدف إلى غرس قيمة العمل الحر لدى النشء، وكسر حاجز الخوف، وتعزيز الثقة بالنفس، مع تحمل المسؤولية وتنمية حب واحترام العمل والأيدي العاملة. أما نادي الحي بمجمع الملك سعود فأقام دورة عن إصابات الملاعب ضمن دورات التميز الصيفية للتعرف على أنواعها وأسبابها وطرق علاجها ، وفي نادي الحي بثانوية عبدالرحمن بن مهدي أعلن النادي عن مشروع Think Tech المقام بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بهدف مساعدة المبتكرين والمخترعين والمهتمين من جميع فئات المجتمع في مجال التصنيع الرقمي والابتكار وانترنت الأشياء ، وفي نادي الحي بمحافظة المزاحمية نظمت دورة تدريبية في أساسيات الإملاء لإكساب أعضاء النادي المهارة في الكتابة الصحيحة وتوظيف علامات الترقيم ، وفي نادي الحي بمدرسة أبان بن سعيد أقيمت دورة ” الاستخدام الأمثل للتواصل الاجتماعي” ، كما أقيمت دورة تدريبية عن إرشادات الأمن والسلامة في نادي الحي بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري .

وضمن المسار السياحي أقيم برنامج من معالم بلادي ومسابقة مدن ودول ⁩في نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض بالحائر ، كما زار أعضاء نادي مجمع الأمير مساعد بن عبدالعزيز الموسمي بإسكان الحرس متحف صقر الجزيرة للطيران الذي يسرد التطور التاريخي للقوات الجوية الملكية السعودية منذ نشأتها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله إلى ما وصلت إليه في هذا العصر.

وضمن المسار الترفيهي أعلن نادي الفضل بن العباس عن التسجيل في لعبة التايكوندو ، ⁩كما أقام ⁧‫نادي الحي بثانوية عرقة‬⁩ مسابقة “أكمل اللوحة ” ولعبة الجمباز بنادي الحي بثانوية طريف بن مالك حيث بثت روح التنافس بين الطلاب ، وبطولة البلياردو للمبتدئين بنادي معوذ بن عمرو ، وسباق الدراجات الهوائية بنادي الحي بثانوية ابن سينا ، وفي نادي الحي بمحافظة المزاحمية أقيمت بطولة البلايستيشن ⁧⁩للناشئين.

أما في جانب المسار التطوعي فقد نظم نادي الحي بمدرسة معوذ بن عمرو مبادرة ” بيوت الله عناية وعبادة ” حيث تم تنظيف مسجد الحي مع ترتيب المصاحف ، والأرفف ، وإزالة الملصقات من أبواب المسجد ، وتنظيف النوافذ ، ومكيفات الهواء ، وتعطير الفرش .

حيث تهدف المبادرة إلى غرس أهمية المسجد في نفوس الطلاب ، وتعظيم مكانته في حياتهم ، كما تهدف إلى المبادرة الحسنة ، وفعل الخير تجاه المجتمع، وفي نادي الحي بمحافظة رماح تمت زيارة المرضى في مستشفى رماح العام لإحياء سنةٌ من سنن الإسلام أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها وجعلها قرينة للصدقة ، وفي نادي الحي بمدرسة الفضل بن العباس نفذت مبادرة‫ سقيا الطيور‬⁩ “في كل كبدٍ رطبة أجر”.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة أنه وبتوجيه ودعم من قبل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ومتابعة من مساعده للشؤون التعليمية رئيس الفريق التنفيذي لبرنامج إجازتي 4 الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام تواصل الأندية تقديم حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترويحية والترفيهية من خلال المسارات الأربعة الترفيهي والسياحي والتطوعي والتدريبي التقني والتي تهدف جميعها إلى تعزيز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها كما تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء واللحمة الوطنية وتنمية الاتجاهات الصحيحة لديهم وحمايتهم فكرياً وبناء المهارات الأساسية لسوق العمل وتنمية قيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية والتعريف بالمعالم التاريخية والسياحية بالمملكة واكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب وتنميتها وصقلها حيث تواصل الأندية جهودها لبذل الكثير من الجهد والإبداع في اختيار البرامج الإثرائية المميزة والدورات المفيدة مشيراً إلى أن تفاعل منسوبي الأندية وأعداد المرتادين الكبير خير دليل على نجاحها ونجاح خططها متمنيًا استمرار التميز والإبداع لجميع الأندية.