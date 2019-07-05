احدث الأخبار

“مواسم السعودية” تطلق موسمي “الطائف” و”السودة” في أغسطس القادم
أبرز المواد
 بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات
منطقة الحدود الشمالية
 المالكي : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه بفتح التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا
أبرز المواد
 باحث أكاديمي بمعهد هايدفيلد بالمملكة المتحدة يؤكد أنّ مليشيات الحوثي تشكل تهديدًا خطيرًا على اليمن والمنطقة والعالم
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية يجدد دعوته لعدم السفر إلى تركيا ووقف ضخ الاستثمارات الجديدة
أبرز المواد
 برامج هادفة ومشوقة في الأندية الموسمية وأندية الأحياء بالرياض ضمن إجازتي4
منطقة الرياض
 الرجال الذين يتناولون الزبادي “أقل عرضة لسرطان القولون”
أبرز المواد
 داوود أوغلو ينتقد أردوغان بسبب “العلاقات العائلية”
أبرز المواد
 زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا
أبرز المواد
 سفارة المملكة في القاهرة تكشف تطورات قضية المواطن مبارك الغامدي
أبرز المواد
 وصول أفواج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في ظل منظومة متكاملة من الخدمات
أبرز المواد
“مواسم السعودية” تطلق موسمي “الطائف” و”السودة” في أغسطس القادم

“مواسم السعودية” تطلق موسمي “الطائف” و”السودة” في أغسطس القادم

أبرز المواد
بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات

بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات

منطقة الحدود الشمالية
المالكي : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

المالكي : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

أبرز المواد
وزير التعليم يوجه بفتح التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا

وزير التعليم يوجه بفتح التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا

أبرز المواد

المالكي : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

المالكي : قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان
http://almnatiq.net/?p=747515
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

روابط ذات صلة

“مواسم السعودية” تطلق موسمي “الطائف” و”السودة” في أغسطس القادم

“مواسم السعودية” تطلق موسمي “الطائف” و”السودة” في أغسطس القادم
وزير التعليم يوجه بفتح التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا

وزير التعليم يوجه بفتح التقديم على 358 مقعداً لتدريب الأطباء السعوديين في المملكة المتحدة وإيرلندا
باحث أكاديمي بمعهد هايدفيلد بالمملكة المتحدة يؤكد أنّ مليشيات الحوثي تشكل تهديدًا خطيرًا على اليمن والمنطقة والعالم

باحث أكاديمي بمعهد هايدفيلد بالمملكة المتحدة يؤكد أنّ مليشيات الحوثي تشكل تهديدًا خطيرًا على اليمن والمنطقة والعالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*