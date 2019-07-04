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بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات

بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات

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بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات

بوصلة #بدعمكم_نتميز تتجه لمحافظة طريف وتكرم شابين افتتحا مغسلة سيارات
http://almnatiq.net/?p=747520
المناطق _ طريف
ضمن أهداف ورؤية #مبادرة_بدعمكم_نتميز ومساعيها لدعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في سوق العمل، حيث قام أعضاء المبادرة بزيارة لمحافظة طريف والالتقاء بشابين وتكريمهم، قاما بعمل مشروع مغسلة سيارات .
وعمد الشابين حامد احمد عوده الحازمي، وطراد احمد عوده الحازمي الى هذه الفكرة لندرتها ولعدم خوض شباب الوطن في مثل هذه المشاريع المربحة .
وقال مؤسس ورئيس #مبادرة_بدعمكم_نتميز الاستاذ خالد العازمي، إن أعضاء المبادرة سيتواجدون لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل في اي مكان يستطيعون الوصول إليه دون تأخير .
وأكد العازمي أن العمل الحر يشكل واحدًا من أكبر مصادر الدخل في العالم وهناك الكثير من الفرص المتاحة أمام الشباب لمزاولة العمل الحر، ومن المهم للشباب أن يتعرفوا على الفرص المتاحة من خلال عدة جهات مثل برامج دعم المشاريع الصغيرة، وريادة الاعمال وبنك التنمية الاجتماعية، والبرامج الاخرى التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- لدعم الشباب مادياً للانخراط في سوق العمل .
وأكد في ذات السياق ان مثل هذين الشابين رغم حصولهم على مؤهلات علمية، لم ينتظران الوظائف الحكومية او الخاصة، بل اعتمدا على جهودهما بعد توفيق الله والاتجاه الى العمل الحر . داعياً لهما ولشباب الوطن التوفيق .

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