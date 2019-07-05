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مبتعث جامعة جازان يحقق أفضل بوستر لداء السكر في هولندا

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مبتعث جامعة جازان يحقق أفضل بوستر لداء السكر في هولندا

مبتعث جامعة جازان يحقق أفضل بوستر لداء السكر في هولندا
http://almnatiq.net/?p=747564
المناطق_فضه عطيف

حقق مبتعث جامعة جازان محمد باجحزر أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الـ37 لداء السكر والتغذية المنعقد في مدينة كيركراد بهولندا، والذي يقام بإشراف وإدارة مجموعة دراسة داء السكر والتغذية من الجمعية الأوروبية لدراسة داء السكر.

وبين المبتعث باجحزر أن المشاركات تضمنت أكثر من ٤٠ بوستر علمي لمشاركي من جامعات يفوق عددها الـ ٣٧ جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالي والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا.

‏وعن طبيعية بحثة وأبرز نتائجه العلمية قال باجحزر، لقد خلصت نتائج البحث الذي جاء بعنوان “أثر الإسراف في استهلاك المشروبات الغازية السكرية على نسب الأحماض الدهنية في الجسم” إلى أن تناول المشروب الغازي السكري بمعدل لتر واحد في اليوم على مدى ٦ شهور صاحبه ارتفاع الدهون في النسيج العضلي وارتفاع دهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وارتفاع مجموع كوليسترول الدم عند مقارنته بشرب نفس الكميات من الحليب أو مشروب غازي دايت أو الماء لنفس مدة الـ ٦ شهور.

وأشار الباحث إلى أنه وبتحليل ثانوي لعينات الدم اتضح زيادة الحامض الدهني المشبع (البالميتيك)؛ وهو من الدلالات التي تعكس زيادة خطورة الإصابة بأمراض كالنوع الثاني من السكر والكبد الدهني والمتلازمة الاستقلابية.

‏يذكر أن طالب الدكتوراه محمد باجحزر مبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية الإكلينيكية، إلى جامعة أوبسالا بالسويد، ويعد أول سعودي يفوز بأحد جوائز هذا المؤتمر التخصصي والعريق منذ انطلاق دوراته عام ١٩٨٢م.

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