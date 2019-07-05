مسؤول برازيلي يعترف بشراء أصوات لاستضافة أولمبياد 2016

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مسؤول برازيلي يعترف بشراء أصوات لاستضافة أولمبياد 2016

مسؤول برازيلي يعترف بشراء أصوات لاستضافة أولمبياد 2016
http://almnatiq.net/?p=747566
المناطق_وكالات

اعترف سيرجيو كابرال الحاكم السابق لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية للمرة الأولى بشراء أصوات في عملية تقدم المدينة البرازيلية للفوز باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016.

وقال كابرال في جلسة استماع أمام محكمة برازيلية يوم أمس الخميس إنه أنفق في عام 2009 مليوني دولار لشراء الأصوات لتأمين فوز ريو بتنظيم دورة الألعاب.

وركز التحقيق على أنشطة كارلوس ألبرتو نوزمان، الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية.

وادعى كابرال، الذي أدين بالفساد وغسل الأموال، أنه ونوزمان والقطب البرازيلي آرثر سيزار سواريز اشتروا أصوات العديد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية قبل اجتماع رئيسي في عام 2009.

وقال إن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا لم يشارك مباشرة، ولكنه علم بذلك، فيما نفى لولا أي علم له بمزاعم شراء الأصوات قبل القرار.

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