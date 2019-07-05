تركي آل الشيخ يتعرض لموقف طريف بعد نشر رقم جواله في تويتر لتلقي المشاركات عبر الواتساب!

تركي آل الشيخ يتعرض لموقف طريف بعد نشر رقم جواله في تويتر لتلقي المشاركات عبر الواتساب!

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تركي آل الشيخ يتعرض لموقف طريف بعد نشر رقم جواله في تويتر لتلقي المشاركات عبر الواتساب!

تركي آل الشيخ يتعرض لموقف طريف بعد نشر رقم جواله في تويتر لتلقي المشاركات عبر الواتساب!
http://almnatiq.net/?p=747568
المناطق_الرياض

تعرض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لموقف طريف بعد أن قام بنشر رقم هاتف على تويتر، معلنًا أنه يتلقى عليه مشاركة الجمهور في موسم الرياض عبر “الواتساب” .

وخلال النصف ساعة الأولى لنشر الرقم، تلقى “آل الشيخ”، مئات الرسائل من الجمهور، ونشر مقطع فيديو للرسائل وهي تتوالى عليه بكثرة كل ثانية تقريبا.

وقال “آل الشيخ”: “لن استخدم إلا الواتس اب ولن أتجاوب إلا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي لموسم الرياض فقط.. الرجاء عدم إرسال شيء أخر”.

ووثق رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو  نشره  في حسابه  على تويتر  مرفقا بتغريدة، لحظة توالي الإشعارات الكثيرة عليه، قائلا: “كيف أشوف الاقتراحات؟”.

كما وثق فيديو آخر  يظهر عدد الرسائل المهولة التي تلقاها، والتي وصلت إلى أكثر من ٦ آلاف رسالة معلقا كيف أشوف الاقترحات شكل الرقم هذا بيوحشنا.

وطالب بعض النشطاء، رئيس هيئة الترفيه، بتلقي المقترحات عن طريق تغريدة يكتبها على “تويتر”، معتبرين أنها ستكون أفضل بكثير من “الواتساب” نظرا لكثرة الرسائل التي يتلقاها “آل الشيخ”.

فيديو مُضمّن

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