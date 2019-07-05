في أحدث تقرير عالمي.. تعرف على ترتيب المملكة المتقدم بمؤشر الطموح والإنجازات

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ذكر تقرير استقصائي حديث، أن المملكة العربية السعودية، أن المملكة تعد واحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم، إضافة إلى امتلاكها العديد من الفرص الاستثنائية التي لا توجد عند بلدان أخرى، كما وصفها التقرير بـ “مغير اللعبة”.

وبحسب إحصاء أجراه بنك HSBC البريطاني، وهو أضخم وأطول دراسة عالمية حول حياة المغتربين، فقد استند هذا العام 2019 إلى آراء أكثر من 18 ألف شخص في 163 بلداً حول العالم.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر الطموح والإنجازات، فيما احتلت المرتبة 27 عالميا في أفضل البيئات معيشة بشكل عام، والمرتبة الـ18 في جودة الحياة.

وتتوافق هذه المؤشرات المتقدمة للمملكة، مع رؤية 2030 التي بدأت تؤتي ثمارها في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة سهولة الأعمال وجعل البيئة السعودية جاذبة للاستثمارات الدولية لتنمية القطاعات الحيوية نحو مجتمع أكثر مرونة وتقدما.