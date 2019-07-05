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الذهب يرتفع قبل بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب يرتفع قبل بيانات الوظائف الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=747597
المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على الترتيب، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي) لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1417.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا نحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1419.80 دولار للأوقية.

وجميع الأنظار على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والتي يتوقع
خبراء اقتصاديون أن ترتفع بواقع 160 ألف وظيفة في يونيو حزيران مقارنة مع زيادة قدرها 75 ألفا في مايو أيار.

ويعقد المركزي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو تموز، وتضع العقود الآجلة في اعتبارها بالكامل إجراء خفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وربح الذهب ما يزيد عن 12 بالمئة أو 150 دولارا منذ لامس أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري عند 1265.85 دولار في أوائل مايو أيار، مدفوعا بتوقعات إقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تقريبا دون تغير يذكر، بعد أن ظل يُتداول في الأيام السابقة في نطاق ضيق في الوقت الذي كانت فيه الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة بسبب عطلة عامة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.27 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 833.28 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1562.50 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

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