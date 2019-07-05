إعلان جدول «لا ليغا».. وكلاسيكو الأرض في 27 أكتوبر

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أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة في الجولة الأولى بالدوري المحلي لكرة القدم (لاليغا) موسم 2019-2020، الذي تم إعلان جدوله وتحديد مواجهة الكلاسيكو الأولى في 27 أكتوبر.

وسيحل نادي برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي.
بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالإيدوس معقل سيلتا فيغو.

وأسفرت باقي المواجهات عن التالي:. مايوركا-إيبار، اسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسييداد، ليغانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.

وستقام مباراة كلاسيكو الذهاب على ملعب كامب نو 27 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن الجولة 17، بينما سيقام كلاسيكو العودة في أول مارس (آذار) بملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 26.

أما دريبي مدريد بين ريال وأتلتيكو فسيقام أولاً في معقل “الروخيبلانكوس” 29 سبتمبر (أيلول) ضمن الجولة 7، على أن يقام لقاء الدور الثاني في “البرنابيو” 2 فبراير (شباط).

في حين سيقام ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في معقل الأخير ذهاباً 5 يناير (كانون الثاني)، على أن يقام لقاء العودة في كامب نو في 10 مايو (آيار).

وستنطلق البطولة 18 أغسطس (آب)، بينما ستختتم 24 مايو (آيار) 2020.

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