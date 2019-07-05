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أمين منطقة جازان .. يتفقد المشاريع البلدية في محافظة الطوال الحدودية

أمين منطقة جازان .. يتفقد المشاريع البلدية في محافظة الطوال الحدودية

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أمين منطقة جازان .. يتفقد المشاريع البلدية في محافظة الطوال الحدودية

أمين منطقة جازان .. يتفقد المشاريع البلدية في محافظة الطوال الحدودية
http://almnatiq.net/?p=747614
المناطق_فضه عطيف

قال أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، إن المشاريع البلدية مستمرة في محافظات المنطقة الحدودية ، وقد وقفت بنفسي أثناء جولتي التفقدية صباح اليوم الخميس على المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في بلديتي مركز الموسم ومحافظة الطوال الحدودية ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظات الحدودية وأن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وعلى راسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وماهذه الجولة التفقدية إلاّ لمتابعة تنفيذ سير المشاريع البلدية وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها ، وبحث احتياجات محافظة الطوال الحدودية من الخدمات والمشاريع البلدية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان ، وبمتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .

جاء ذلك ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها امين منطقة جازان لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة ، حيث قام سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، اليوم بجولة تفقدية للبلديات الحدودية ، شملت بلدية محافظة الطوال وبلدية مركز الموسم ، ووقف من خلالها على سير تنفيذ المشاريع البلدية، وبحث مع رؤساء البلديات والمختصين الحلول والمعوقات التي تعترض سير تنفيذ بعض المشاريع . وبحضور وكلاء الأمين ومدراء الإدارات العامة بالأمانة .

وأكد أمين منطقة جازان على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المحافظات الحدودية ، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين ، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله .

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