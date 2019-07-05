قرقاش: نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ في السودان

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قدّم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الجمعة، التهنئة للسودان بعد إبرام الاتفاق الذي أبرمته المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي، والذي يؤسس لانتقال سياسي مباشر، حسب رأيه.

وقال قرقاش في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق“.

وأضاف: ”نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع“.