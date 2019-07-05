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“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=747639
المناطق_نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 صباحاً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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