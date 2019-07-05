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بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب

بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب
http://almnatiq.net/?p=747659
المناطق - وكالات

ذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة غريس 1التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو الماضي.

وقالت الهيئة إنها رفعت الناقلة “غريس 1” من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.

ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها، وقامت طهران باستدعاء السفير البريطاني لديها.

وفي سياق متصل، رحب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مساء الخميس باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا لسوريا، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع دمشق وطهران “من التربح من هذه التجارة غير المشروعة”.

وكانت بيانات للشحن أطلعت عليها وكالة رويترز أشارت إلى أنه جرى تحميل الناقلة بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.

وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات.

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