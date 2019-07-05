احدث الأخبار

السعودية والكويت تقتربان من ضخ النفط من «المنطقة المحايدة»
أبرز المواد
 بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب
أبرز المواد
 الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود
أبرز المواد
 لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل
أبرز المواد
 31.6 مليار ريـال صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام
أبرز المواد
 تحذيرات من تفاقم «الحرائق الهائلة» في أنحاء أوروبا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على منطقة نجران
أبرز المواد
 أمين منطقة جازان .. يتفقد المشاريع البلدية في محافظة الطوال الحدودية
منطقة جازان
 قرقاش: نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ في السودان
أبرز المواد
 «العمل»: استقبال العاملة المنزلية في المطار من مسؤوليات مكاتب الاستقدام
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
أبرز المواد
السعودية والكويت تقتربان من ضخ النفط من «المنطقة المحايدة»

السعودية والكويت تقتربان من ضخ النفط من «المنطقة المحايدة»

أبرز المواد
بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب

بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب

أبرز المواد
الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

أبرز المواد
لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

أبرز المواد

السعودية والكويت تقتربان من ضخ النفط من «المنطقة المحايدة»

http://almnatiq.net/?p=747665
المناطق - وكالات

أضحت السعودية والكويت أقرب أكثر من أي وقت مضى للعودة لضخ النفط من المنطقة المحايدة بينهما، بعدما حققتا اختراقاً بهذا الشأن في محادثات أجرتاها أخيراً، بحسب ما نقلته “عكاظ” عن “بلومبيرغ” أمس.

وزادت أن مصادرها ذكرت أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، لكنهما أحرزا تقدماً كبيراً في آخر محادثات بينهما.

وكان إنتاج حقول المنطقة المحايدة توقف منذ 2014-2015 إثر خلافات بين الجانبين. ويمكن لحقول المنطقة المحايدة إنتاج ما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل إنتاج إكوادور العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأوضحت «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادرها التي لم تسمها، أن الجانبين عقدا اجتماعاً في الرياض في يونيو الماضي. ورجحت أن يعقد اجتماع آخر بينهما في الكويت خلال يوليو الجاري. ونسبت لأحد مصادرها قوله إنه إذا نجح الجانبان في تسوية التفاصيل الفنية فسيصبح ممكناً استئناف إنتاج النفط في حقلي الخفجي والوفرة.

روابط ذات صلة

بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب

بنما: ألغينا ناقلة نفط إيرانية من سجلاتنا لعلاقتها بالإرهاب
الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود
لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

لأول مرة.. جراحة تعيد وظائف اليد والذراع للمصابين بالشلل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*