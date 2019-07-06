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عرض عكاز ناجٍ من سفينة تيتانيك للبيع.. والسعر نصف مليون دولار

عرض عكاز ناجٍ من سفينة تيتانيك للبيع.. والسعر نصف مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=747685
المناطق - وكالات

يعرض عكاز واحدة من الناجين من السفينة تيتانيك، وبه ضوء كهربائي استخدمته للإشارة إلى زورق إنقاذ، ضمن آلاف الأغراض البحرية في مزاد في رود آيلاند بالولايات المتحدة.
وتقيم دار مزادات غورنزي المزاد في مدرسة إصلاح اليخوت الدولية في نيوبورت يومي 19 و20 يوليو.
وقد وصف مدير الدار آرلان إيتينغر، عكاز إيلا وايت بأنه أغرب الأغراض التي نجت من غرق السفينة تيتانيك، فيما قال براد ويليامز من كونيتيكت أحد أحفاد أسرة وايت، إنه يرغب أن يعرض العكاز في مكان أفضل، وإنه سوف يستخدم العائدات من أجل تأمين مستقبل أطفاله.

وتقدر قيمة العكاز قبل المزاد بين 300 ألف إلى 500 ألف دولار بالرغم من أن إيتينغر قال إنه من الصعب توقع المبلغ الذي سيحققه.

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