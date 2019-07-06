الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن وظائف إدارية متنوعة في الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية متنوعة لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والهندسية على النحو التالي:

– أخصائي تطوير أعمال – الرياض (Business Development Specialist)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو في أي تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– أخصائي أسواق رئيسي – الرياض (Market Senior Specialist)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق) أو أي تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– مشرف تطوير الأعمال – الرياض (Business Development Supervisor)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو أي تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– مشرف إدارة حساب – تطوير الأعمال – الرياض (Account Management Supervisor – Business Development)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق) أو أي تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– أخصائي عقود رئيسي – الرياض (Senior Contract Specialist)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الهندسة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات ويفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP).