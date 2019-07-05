 الغامدي مديراً تنفيذياً للجنة تراحم الباحة 

المناطق-الباحة

أصدر رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم تراحم بمنطقة الباحة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله قراراً بتعين الاستاذ سعيد بن أحمد الغامدي مديراً تنفيذياً للجنة .

وشكر آل نسيله المدير التنفيذي السابق للجنة أحمد بن على بن حيان على ما قدمه من عطاءات وعمل إبان إدارته للجنة في الفترة الماضية كان لها الأثر الطيب في مسيرة اللجنة .

ورحب آل نسيله بالمدير الجديد متمنين له التوفيق والنجاح ومواصلة العمل بما يحقق التطلعات والأهداف وبما يتوافق مع مرحلة التطور التي تشهدها اللجنة .