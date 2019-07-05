هيئة السياحة تدعم مهرجان العسل في نسخته 12

المناطق-الباحة

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دعمها لمهرجان العسل الدولي في نسخته الثانية عشر ، الذي انطلقت فعالياته في منطقة الباحة،

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري أن مهرجان العسل الدولي في منطقة الباحة يعتبر من أهم المناسبات التي تنظم سنوياً في منطقة الباحة، إذ يتضمن العديد من الفعاليات المتخصصة للمهتمين بهذه الصناعة ويسهم في التعريف بهذا المنتج المميز للمنطقة.

وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني دعمت مهرجان العسل منذ الدورة الأولى مادياً وتسويقياً وفنياً،

وبيّن أن الهيئة نظمت رحلة استطلاع لفريق تنظيم المهرجان لزيارة أحد مهرجانات العسل العريقة في دولة بريطانيا، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات النشر الإعلامي للمهرجان، والتسويق لفعالياته من خلال قنوات التسويق المتعددة في الهيئة والتي تشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز المعلومات ومراكز الاتصال السياحية.

وأشاد الاستاذ زاهر الشهري بدور جمعية النحالين التعاونية من جهود لتنظيم المهرجان والوصول به إلى المستوى المأمول لخدمة هذه الصناعة وجذب مزيد من الزوار لمنطقة الباحة