تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1% اليوم إلى 63.25 دولارًا أمريكيًا وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.1% إلى 56.72 دولاراً أمريكياً.
وعزا محللون سبب ذلك التراجع عموماً إلى التوتر في إقليم الشرق الأوسط الذي قدم بعض الدعم لأسعار النفط الخام ليقاوم بذلك إثر الضغوط الدولية.
تراجع أسعار النفط اليوم بنسبة 1 %
تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1% اليوم إلى 63.25 دولارًا أمريكيًا وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.1% إلى 56.72 دولاراً أمريكياً.
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