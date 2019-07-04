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انطلاق فعاليات الترفية في بيشة وسط حضور جماهيري تجاوز 1500

انطلاق فعاليات الترفية في بيشة وسط حضور جماهيري تجاوز 1500
http://almnatiq.net/?p=747728
المناطق - بيشة
انطلقت باكورة فعاليات هئية الترفية الذي تنظمه شركة راما بمحافظة بيشة مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز 1500متفرج تحت شعار (فلتنا جنوبية)، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.
وشهد اليوم الأول 15 فعالية متنوعة منوعة من اللوحات الوطنية والعروض واللوحات الفنية وغيرها ، تنوعت بين  الرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى “المطاعم والاسر المنتجة والمسرح المغلق للنساء” التي أنشأت في ساحة البلدية في وسط بيشة، إلى جانب عدد من العروض والألعاب المتنوعة للأطفال والكبار.
وأشار المدير العام لشركة راما الاستاذ مثيب المعاوي  إلى سعيه في تنويع المحتوى المقدم للجمهور بما يضمن تنوع الفعاليات لتناسب جميع فئات المجتمع، من خلال استقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية التي لاقت رواجاً كبيراً ، بالإضافة للعروض الأخرى التي تقدمها شركة راما خلال روزنامة الصيف تحت إشراف الهئية العامة للترفية.

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