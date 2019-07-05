قتلى وجرحى بانفجار سيارة في بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة في بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا

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قتلى وجرحى بانفجار سيارة في بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة في بلدة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا
http://almnatiq.net/?p=747737
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة “دمير أوران” الخاصة للأنباء، أن شخصين قتلا في انفجار سيارة، الجمعة، في منطقة الريحانية بجنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا. وقالت الوكالة إن السلطات تحقق في سبب الانفجار.

وقالت وكالة “الأناضول” إنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن “مصادر أمنية”، أن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً عن مبنى القائمقامية.

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “نتائج أولية” تشير إلى أن تفجير سيارة في جنوب تركيا “ربما يكون مرتبطاً بالإرهاب”.

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