كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على مسح مشعري منى وعرفات

كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على مسح مشعري منى وعرفات

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كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على مسح مشعري منى وعرفات

كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على مسح مشعري منى وعرفات
http://almnatiq.net/?p=747743
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

تُشارك كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، في الدورة التخصصية لقادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية حالياً للمشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1440هـ، وذلك بمعسكرها الرئيس في مشعر عرفات، والتي تستمر حتى يوم الأثنين القادم، ويشارك فيها أكثر من 100 قائداً كشفياً ورائد عشيرة من مختلف قطاعات الجمعية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم، أن المشاركين سيتلقون مجموعة من الجلسات التدريبية والتطبيقات العملية، والتي تشتمل على تدريب عملي للإرشاد باستخدام خرائط مشعري منى وعرفات، والتعريف بنظام التسمية والترقيم والإرشاد، وآلية المسح، وتطبيق ميداني للمسح في مشعر عرفات، وتطبيق للإرشاد في مشعر منى، بالإضافة إلى التعرف على معايير ومؤشرات تقويم الوحدات الكشفية وقادتها، ودور ومهام قائد وأفراد الوحدة الكشفية، وطريقة التسجيل في موقع الجمعية، واستخدام التقنية الحديثة والخرائط الذهنية، والإرشاد المتجول.

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