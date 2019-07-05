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منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس لدواع أمنية

منع النقاب في المؤسسات العامة في تونس لدواع أمنية
http://almnatiq.net/?p=747753
المناطق - وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة “لدواع أمنية”، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة “فرانس برس”.

ووقّع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقاً لذات المصدر.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى تنظيم “داعش” التفجيرين.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب.. للتخفي”.

ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ولكن عاد ارتداء النقاب بقوة إثر ثورة 2011.

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