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مركز الأمير سلطان يحقق إنجازاً طبياً عن طريق القسطرة بدلا ًمن القلب المفتوح

مركز الأمير سلطان يحقق إنجازاً طبياً عن طريق القسطرة بدلا ًمن القلب المفتوح
http://almnatiq.net/?p=747762
الدمام - فتحية عبدالله
حقق قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً طبياً حيث أجرى ثلاث عمليات قسطرة لإصلاح الصمام الثلاثي ( المشبك ) دون الحاجة إلى فتح صدر وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد .
ويعتبر هذا الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة، حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من إرتجاع / تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكم في سوائل الجسم مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى.
ونظراً لكون جراحة القلب المفتوح لا تناسب لبعض المرضى يعتبر إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحل الأمثل لمثل هذا الحالات.
الجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي ( المشبك ) حيث أدخلت للمركز عام 2012م ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من ( 135 ) حالة مشبك للصمام الميترالي.

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