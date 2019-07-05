٩٨٣ مرشحا ومرشحة للمقابلات الشخصية بتعليم الشرقية

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وبتوجيه مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارات المعنية من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام للوقوف على تهيئة كافة الخدمات للزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات حيث تمت دعوتهم لتسجيل موعد المقابلات الشخصية عبر نظام المقابلات والحضور في الوقت المحدد الذي تم تسجيله والذي سيكون بدءا من الاحد القادم وحتى الاربعاء بمشيئة الله تعالى من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء للمعلمين بمقر مدرسة أبو عبيدة المتوسطة بمدينة الدمام والمعلمات بقاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة الأقسام النسائية.

وأبان الباحص بأن المسوغات المطلوب احضارها وتوفيرها في يوم المقابلة الهوية الوطنية مع صورتين منها وصورة شخصية عدد ٢ ووثقية التخرج الأساس مع صورتين منها والسجل الاكاديمي الأساس مع صورتين منه وشهادة الدبلوم التربوي مع صورتين منه لمن لديه دبلوم بعد البكالوريوس وترجمة السجل الاكاديمي إذا كان خريجا من جامعة خارجية وصورة من كشف الحساب الآيبان مصدق من البنك .

وأضاف الباحص بأن آلية الكشف الطبي سيكون عبر برنامج أوتار الالكتروني بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فبعد إكمال المعلم والمعلمة المقابلات الشخصية والتأكد من كامل المسوغات يتم توجيههم إلى أحد مستشفيات المنطقة الشرقية إلكترونيا ويقوم الزميل بالذهاب للمستشفى المحدد لاجراء الكشف الطبي ومن ثم يتولى المستشفى إرسال النتيجة الكترونيا لإدارة التعليم مباشرة .

وأشار الباحص بأن الإدارة العامة للتعليم عملت على تسهيل مهمة تعديل المهنة للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية وذلك بهدف عدم اشغالهم عن مهامهم العملية حيث لن يتطلب منهم مراجعة إدارة التعليم أو الأحوال المدنية بل سيتم الرفع بالطلب بعد المباشرة وإنهاء إجراءات التعديل .

وفي جانب تسهيل مهمة استقبالهم فقد تم تقديم عدد من العروض المخفضة للاجنحة الفندقية بالمنطقة تيسيرا لهم وذلك بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام لمعرفة الأماكن المخفضة .

في المقابل جددت أسرة تعليم المنطقة الشرقية ترحيبها بقادة العمل التعليمي والتربوي من المعلمين والمعلمات الذي هم صناع جيل المستقبل والذين يعول عليهم الوطن في غرس القيم والمباىء وهم القدوة لأبنائنا الطلاب والطالبات حيث ينتظر منهم الجميع رسم صورة المستقبل المشرق .

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعدادها لاستقبال ٩٨٣ معلما ومعلمة من المرشحين للوظائف التعليمية والموجهين لتعليم المنطقة الشرقية حيث ستبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات من الأحد القادم بمشيئة الله تعالى وحتى الأربعاء للمعلمين بمقر متوسطة أبو عبيدة بمدينة الدمام والمعلمات بقسم الشؤون التعليمية بنات بمبنى الخدمات المساندة قاعة المعرفة.