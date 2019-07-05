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السبسي يوقع مرسوم الانتخابات

السبسي يوقع مرسوم الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=747768

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2019، وذلك في أول ظهور رسمي له بعد خروجه من المستشفى مطلع الأسبوع الحالي.

وأنهى السبسي بهذا التوقيع المخاوف بشأن احتمال تأجيل الانتخابات، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الخميس الماضي ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

وتعتبر دعوة الناخبين إلى التصويت من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وشرط أساسي في العملية الانتخابية، إذ يفرض الفصل 101 من القانون الانتخابي التونسي أن تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه 3 أشهر قبل يوم الاقتراع، أي قبل 6 يوليو/تموز، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأول، بينما حددت الرئاسية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال السبسي، في مقطع مصور نشرته صفحة الرئاسة التونسية دون تحديد تاريخ تصويره، إنه “قضى أسبوعاً في المستشفى العسكري بتونس حيث تلقى العلاج من فريق كفء، الأمر الذي عجل بخروجه”، مشيراً إلى وجود التزامات أكيدة في انتظاره، من بينها وجوب إصدار الأوامر، خاصة المتعلقة بدعوة الناخبين للقيام بواجبهم الانتخابي قبل انتهاء الآجال القانونية لذلك، والتمديد في حالة الطوارئ.

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