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بر الأحساء تسلم المنزل التاسع لمستفيديها

بر الأحساء تسلم المنزل التاسع لمستفيديها
http://almnatiq.net/?p=747771
المناطق - الأحساء

أمنت جمعية البر بالاحساء مؤخرا حياة كريمة لإحدى الأسر المستفيدة من الجمعية بعد تحسين المنزل الذي يعيشون فيه ضمن مشروع ترميم المنازل.

وقال مدير الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف بان مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين بالجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين وقف عصر يوم الاثنين الماضي على منزل إحدى الأسر المستفيدة بحضور مدير مركز المبرز سعود المغلوث، حيث تم الاطلاع على الأعمال التي تم إنجازها خلال فترة الترميم وتسليم الأسرة المستفيدة منزلهم والذي بلغت تكلفته الاجمالية قرابة 50 الف ريال.

وأضاف البوسيف بأن الجمعية سلمت 9 أسر مستفيدة منازلهم بعد الترميم بنهاية النصف الأول من عام 2019 وأكد البوسيف بأن الجمعية تعمل على توفير فرص عمل تنموية لذوي الأسر المستفيدة من أجل تحسين جودة الحياه لهم، كما أن مشاريع الترميم بالجمعية مستمرة وفق الشروط والضوابط.

من جهته قال امين عام جمعية البر بالاحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأن أعمال ترميم منازل الأسر المستفيدة التي تشرف عليها الجمعية، تأتي من أجل توفير حياة كريمة للأسر وذويهم، كما يقوم فريق متخصص بالجمعية بالإشراف على أعمال الترميم منذ بدايتها وحتى تسليم المنزل للمستفيد من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير.

وشكر المهندس ال عبدالقادر الداعمين لمشروع ترميم المنازل من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها ولتوفير المسكن اللائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يثيبهم لما يقومون به من عمل الخير.

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