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محافظ بيش يتقدم المصلين على الشهيد الجندي احمد البيشي بمركز مسلية

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محافظ بيش يتقدم المصلين على الشهيد الجندي احمد البيشي بمركز مسلية

محافظ بيش يتقدم المصلين على الشهيد الجندي احمد البيشي بمركز مسلية
http://almnatiq.net/?p=747777
بيش - فضه عطيف

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع ابن تيمية بمركز مسلية بمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد الجندي أحمد بن عيسى مضيع البيشي ،  أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي وأسرة الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
وقد حضر الصلاة على الشهيد رئيس مركز مسلية ابراهيم هادي الشعبي ومدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة.
من جانبها ، عبرت أسرة وذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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