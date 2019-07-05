وزارة التجارة والاستثمار تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (114) وظيفة إدارية

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دعت وزارة التجارة والاستثمار الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 114 ) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

وبينت الوزارة بدء التقديم الساعة 12 صباحاً يوم الأحد الموافق 4 /11/ 1440هـ، على أن يكون الانتهاء الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 8 /11/ 1440هـ، عبر منظومة جدارة.

وأوضحت الوزارة أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، علماً أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، و تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وتتضمن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة التالية : الترشيح على الوظائف المعلنة على المرتبة يتم وفقاً لاشتراطات دليل تصنيف الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية, حيث يرشح للمرتبة الرابعة حملة شهادة الثانوية والمرتبة الخامسة حملة شهادة الدبلوم والمرتبة السادسة لحملة شهادة البكالوريوس والمرتبة الثامنة حملة شهادة الماجستير والمرتبة التاسعة حملة شهادة الدكتوراه, كما يستهدف خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف) وخريجي درجة الماجستير, بينما تمنح الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية, كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة, ويشترط حضور اختبار القدرة المعرفية للرجال على المراتب السادسة والسابعة, كما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية.

وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات ،أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. كما سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وهيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وتُعد البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وتدعو الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها إلى الاطلاع على مزيد من تفاصيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار على الرابط :

https://mci.gov.sa/talent.