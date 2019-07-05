احدث الأخبار

جبل طارق: لم نتلقَ طلباً من أميركا لاحتجاز الناقلة الإيرانية
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة
أبرز المواد
 الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بتخصصي بريدة
منطقة القصيم
 انطلاق سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات غدا السبت
أبرز المواد
 “نوايا” bein sports تكلفها خسارة قضية جديدة في أميركا
أبرز المواد
 إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية .. الأحد المقبل
أبرز المواد
 وزارة التجارة والاستثمار تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (114) وظيفة إدارية
أبرز المواد
 محافظ بيش يتقدم المصلين على الشهيد الجندي احمد البيشي بمركز مسلية
أبرز المواد
 بر الأحساء تسلم المنزل التاسع لمستفيديها
المنطقة الشرقية
 السبسي يوقع مرسوم الانتخابات
أبرز المواد
 ٩٨٣ مرشحا ومرشحة للمقابلات الشخصية بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 مركز الأمير سلطان يحقق إنجازاً طبياً عن طريق القسطرة بدلا ًمن القلب المفتوح
المنطقة الشرقية
جبل طارق: لم نتلقَ طلباً من أميركا لاحتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق: لم نتلقَ طلباً من أميركا لاحتجاز الناقلة الإيرانية

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة

أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة

أبرز المواد
الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بتخصصي بريدة

الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بتخصصي بريدة

منطقة القصيم
انطلاق سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات غدا السبت

انطلاق سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات غدا السبت

أبرز المواد

انطلاق سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات غدا السبت

انطلاق سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات غدا السبت
http://almnatiq.net/?p=747791
المناطق - الباحة
أنهت اللجنة المنظمة لسباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات في نسخته الثالثة (تحدي الباحة 2019) استعداداتها لانطلاق السباق , الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة 30 متسابقاً من داخل المملكة ودول الخليج والدول العربية ، وينطلق يوم غد السبت ٣-١١ وذلك بمنتزه جدر بمحافظة بني حسن .
وأوضح محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي أن السباق الذي يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يعد تحدياً فريداً من نوعه على مستوى دول الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أنه تم تجهيز موقع السباق الذي تم زيادة مسافته لأكثر من ٣ كيلومترات ليصبح حسب المواصفات الدولية.
وأشاد الغامدي بجهود الإدارات الحكومية بالمحافظة والإدارات الأخرى المساندة بالمنطقة حيال استعدادهم ومشاركتهم بتنفيذ هذه الفعالية.

روابط ذات صلة

جبل طارق: لم نتلقَ طلباً من أميركا لاحتجاز الناقلة الإيرانية

جبل طارق: لم نتلقَ طلباً من أميركا لاحتجاز الناقلة الإيرانية
أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة

أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة
“نوايا” bein sports تكلفها خسارة قضية جديدة في أميركا

“نوايا” bein sports تكلفها خسارة قضية جديدة في أميركا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*