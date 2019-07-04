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الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بتخصصي بريدة

الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بتخصصي بريدة
http://almnatiq.net/?p=747795
المناطق - بريدة
أصدر مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي بن عبدالله المقبل قراراً إدارياً يقضى بتكليف عبدالحكيم بن محمد الفهيد مديراً للعيادات الخارجية بالمستشفى، ويأتي ذلك القرار ضمن الخطوات التطويرية للأقسام والتي يشهدها المستشفى والدعم بالكوادر الشابة المتميزة اعتباراً من بداية شهر ذو القعدة الحالي.
ويعتبر الفهيد من الكفاءات الوطنية المتميزة في ادائها العملي والاخلاقي ، وقد أعرب الفهيد عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفى الدكتور المقبل على هذه الثقة متمنياً أن يكون عند حسن ظنه وظن المسؤولين والمواطنين وأن يوفق فيما كلف إليه من مهام.

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