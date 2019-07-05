أمير المنطقة الشرقية يستقبل المعزين في وفاة والدته غدًا بجدة

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يتلقى أصحاب السمو أبناء وبنات المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود -يرحمها الله- والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، العزاء بقصر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز-رحمه الله-، بمحافظة جدة بحي الحمراء.

ابتداءً من يوم غدٍ السبت ٣-١١-١٤٤٠هـ الموافق ٦-٧-٢٠١٩م، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من بعد صلاة المغرب، وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية، وعزاء النساء من البوابة الشمالية.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

موقع العزاء؛