مقتل خبير عسكري إيراني في الحديدة

المناطق - وكالات

قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة، إن خبيرا إيرانيا وعددا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة.

وكشفت المصادر مصرع “أبو رضا” الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي تصعد من عملياتها، إذ استقدمت في الساعات القليلة الماضية دبابات جديدة لتعزيز مواقعها، وحشدت عناصرها في كيلو7 والمطار، في حين شهد مثلث كيلو 8 اشتباكات متصاعدة.

تقدم للجيش الوطني في صعدة

وفي جبهة صعدة، سيطر الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي، الجمعة، على مناطق جديدة في مديرية “رازح”، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وقالت مصادر عسكرية إن “قوات الجيش اليمني مسنودة من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف مليشيات الحوثي الموالية لإيران”.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق “بيت حشران” و”معتق العتم” و”العريشة”، ومواقع أخرى في المديرية.