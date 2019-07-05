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الصحة تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج هذا العام

الصحة تؤكد على أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=747816
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج، ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية .
وجدّدت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج ، والتي تم تعميمها على سفارات خادم الحرمين الشريفين
وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.
وأوضحت الصحة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني،حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

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