بنين تطيح بالمغرب من كأس أمم إفريقيا بـ”ركلات الترجيح”

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بلغ منتخب بنين دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه اليوم الجمعة بفوزه على نظيره المغربي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح منتخب بنين باب التسجيل عن طريق مويس أديليهو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

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وعادل لأسود الأطلس، يوسف النصيري، في الدقيقة 75.