مقتل وإصابة 14 شخصا في “جمهورية دونيتسك الشعبية”

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http://almnatiq.net/?p=747837
المناطق - وكالات

أعلن مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية المعنلة ذاتيا جنوب شرقي أوكرانيا، مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال الأسبوع الماضي، جراء إطلاق نار من قبل الجيش الأوكراني.

وأوضح المكتب أن جميع الضحايا من العسكريين باستثناء شخص واحد.

وأضاف أن عدد المصابين بين سكان الجمهورية بلغ، منذ مطلع العام الجاري، 121 شخصا، بينما قتل 103 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى في دونيتسك إلى 4832 قتيلا، منذ أن أطلق الجيش الأوكراني حملة عسكرية في جنوب شرق أوكرانيا في أبريل عام 2014.

وحسب أحدث إحصائيات من الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص من طرفي الصراع المسلح، أي القوات الأوكرانية، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ عام 2014.

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