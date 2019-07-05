غزة.. إصابة 40 فلسطينيا خلال فعاليات العودة وكسر الحصار

المناطق - وكالات

أصيب 40 فلسطينيا بجراح مختلفة منها 22 بالرصاص الحي على يد الجيش الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ65 لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 40 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة منهم 22 بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية خلال فعاليات الجمعة 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وكانت “الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” قد دعت الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 والتي ستحمل عنوان “بوحدتنا نسقط المؤامرة”، وذلك “رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته، وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع”.