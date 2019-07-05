وفاة شابين بحادث مروري في الباحة

المناطق-الباحة

اوضح المتحدث الاعلامي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن ورود بلاغ الى عمليات الهلال الاحمر في تمام الساعة 18:30 يفيد بوقوع انقلاب مركبة واحتجاز شخصين بداخلها في العقد الثاني من أعمارهما بمخطط بني سار .

وتم توجية فرقتين من الهلال الاحمر الى الموقع وتولت فرق الدفاع المدني فك احتجاز الشابين داخل المركبة وإخراجهم وعند الكشف عليهما من قبل طاقم الهلال الاحمر اتضح وفاتهم نتيجة الاصابات الخطيرة في الرأس .

