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قوات الاحتلال تقمع المسيرات السلمية شرق قطاع غزة

قوات الاحتلال تقمع المسيرات السلمية شرق قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=747884
المناطق - وكالات

أصيب اليوم عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في مناطق التجمعات الخمسة شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في غزة بأن 41 مواطنا فلسطينيا بينهم 22 أصيبوا بالرصاص الحي، بعدما استهدفت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

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