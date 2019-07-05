نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد الجندي أحمد بن عيسى محمد البيشي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد ” البيشي ” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي البيشي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد الجندي أحمد بن عيسى محمد البيشي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
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