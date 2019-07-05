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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي البيشي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي البيشي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي البيشي
http://almnatiq.net/?p=747899
جازان - فضه عطيف :

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان ، لأسرة وذوي الشهيد الجندي أحمد بن عيسى محمد البيشي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .
‬من جانبهم عبر ذوو الشهيد ” البيشي ” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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