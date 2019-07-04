مجلس شباب الجوف يختتم أعمال ملتقى الاستدامة في ريادة الأعمال

المناطق - الجوف

بحضور المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، اختمم مجلس شباب الجوف ملتقى الاستدامة في ريادة الأعمال حيث عقدت ورشة العمل في جمعية تواد الأسرية بعنوان المرأة الريادية … الفرص والتحديات والتي قدمتها الأستاذة مزنة النفيعي مستشارة في الأبتكار وريادة الأعمال ومؤسسة شركة وحاضنة رياديات وسط حضور وتفاعل عدد من رائدات الأعمال المتميزات بمنطقة الجوف.

كما أقيمت محاضرة للأستاذ محمد الشمري مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالجوف على مسرح دار الجوف للعلوم، تطرق فيها عن التعريف بخدمات البنك المالية وغير المالية والبرامج والأنشطة والمنتجات الجديدة التي أطلقها البنك مؤخراً كما أكد الشمري على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لبناء مجتمع حيوي ومنتج .

وأختتم الملتقى بمحاضرة قدمتها الأستاذة مزنة النفيعي بعنوان ريادة الأعمال ورؤية المملكة 2030، تحدثت عن مجالات ريادة الأعمال

و العوامل المؤثرة في تطوير نموها و ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في المملكة.

ويهدف مجلس شباب الجوف من خلال هذه المحاضرات وورش العمل إلى توعية رواد الأعمال وتثقيفهم في ريادة الأعمال وتطوير أعمالهم التجارية ونقل أفضل الممارسات اللتي تقدمها أجهزة الدولة لهم.