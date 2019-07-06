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الحجز على مجوهرات وزيرة النفط النيجيرية السابقة بقيمة 40 مليون دولار !

الحجز على مجوهرات وزيرة النفط النيجيرية السابقة بقيمة 40 مليون دولار !

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الحجز على مجوهرات وزيرة النفط النيجيرية السابقة بقيمة 40 مليون دولار !

الحجز على مجوهرات وزيرة النفط النيجيرية السابقة بقيمة 40 مليون دولار !
http://almnatiq.net/?p=747908
المناطق_متابعات

أصدرت محكمة نيجيرية حكما بالحجز على مجوهرات بقيمة 40 مليون دولار وجهاز “آيفون” ذهبي لوزيرة النفط السابقة ديزاني أليسون مادويكي.

وقالت اللجنة المختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية في بيان لها، أمس الجمعة، إنه تم العثور على مئات الخواتم والأساورة والأقراط والقلائد والساعات الثمينة في عقار تملكه الوزيرة السابقة.

وأمهلت المحكمة الوزيرة السابقة أو ممثلا قانونيا لها 14 يوما للاعتراض على حجز الأغراض الثمينة التابعة لها وتقديم توضيحات تبرر امتلاكها لها.

كانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وجهت تهم تبييض الأموال إلى أليسون مادويكي غيابيا في عام 2017، كما أمرت بالحجز على عقار تابع لها مدينة لاغوس بقيمة 37.5 مليون دولار.

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