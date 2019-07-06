«التجارة» تدعو الخريجين لشغل 114 وظيفة إدارية

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دعت وزارة التجارة والاستثمار الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية (www.mcs.gov.sa).

وبينت أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ 114 وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، مشيرة إلى أن بدء التقديم سيكون عند الساعة 12 صباحاً يوم الأحد 4/11/1440هـ، على أن يكون الانتهاء الساعة 12 مساءً الخميس 8/11/1440هـ، عبر منظومة «جدارة».