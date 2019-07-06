زلزال جديد بقوة 7.1 يضرب كاليفورنيا

زلزال جديد بقوة 7.1 يضرب كاليفورنيا

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زلزال جديد بقوة 7.1 يضرب كاليفورنيا

زلزال جديد بقوة 7.1 يضرب كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=747932
المناطق_متابعات

اعلنت هيئة المسح الجيويولجي الأمريكية عن حدوث هزة ارضية بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية.

ونقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مغردون قولهم إن الولاية الأميركية الأكثر سكانا ذكروا انهم شعروا بالزلزال وذلك بعد يوم واحد من زلزال أخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر ، وفي لوس أنجلس شعر السكان بالهزة وعدد من ضواحيها.

وقالت السلطات المحلية إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ولم ترد تقارير عن خسائر في الارواح ولكن هرعت سلطات الانقاذ لعدة مناطق لتقارير عن حرائق في ريدكرست في ولاية كاليفورنيا واستبعدت اي احتمالات لاي تسونامي في الساحل الامريكي جراء الهزة.

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