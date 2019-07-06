“الدهام” الأقرب لرئاسة النصر

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قالت مصادر إن المرشح لرئاسة نادي النصر تركي الدهام بات الأقرب لنيل المنصب، بعد تلقيه تأييداً كبيراً من الأعضاء الذهبيين في النادي، بحسب “الشرق الأوسط”.

وأوضحت أن المرشح لرئاسة النادي صفوان السويكت يحظى بدعم من الشرفي النصراوي عبدالرحمن الحلافي، الذي تقدم بطلب العضوية الذهبية تمهيداً للتصويت.

وأشارت إلى أن المرشح أنس آل الشيخ حضر للنادي من أجل تقديم ملف ترشيحه، واجتمع مع أعضاء لجنة الانتخابات قبل المغادرة دون الترشح، مبينة أن بعض الشروط لم تنطبق عليه، ما جعله ينسحب من سباق الرئاسة.

وأضافت أن الساعة الأخيرة قبل إغلاق لجنة الانتخابات لفترة الترشح أمس (الجمعة) عند الساعة العاشرة مساء، شهدت حضور تركي الدهام وتقديم ملفه الانتخابي، وحضور الدكتور صفوان السويكت؛ لتقديم ملفه للترشح للرئاسة، كما تقدم قبل إغلاق الفترة بدقائق معدودة المرشح عبدالله العثمان.